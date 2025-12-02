I proprietari non lo vogliono più | Sonic è un cucciolo che cerca casa e amore
È un incrocio labrador rotweiller, è estremamente dolce e buono, in particolar modo coi bambini. Sonic ha solamente 10 mesi, è un cucciolo e cerca una casa, una in cui sia amorevolmente accolto, che possa essere il suo “per sempre”.I suoi attuali proprietari non lo vogliono più e da due mesi si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
