In alcune scuole di Pisa, le aule informatiche funzionano al 40% delle capacità. Le differenze tra centro e periferie sono evidenti: mentre il centro si muove più rapidamente, le periferie restano indietro. La digitalizzazione delle scuole, quindi, mostra ancora molte lacune, nonostante il nome di Pisa come città di tecnologia.

Nonostante la fama di Pisa come luogo di cultura e tecnologia, sul fronte della digitalizzazione delle scuole restano ancora molti passi da compiere. È quanto emerge dalla ricerca di Openpolis che ha analizzato la diffusione delle aule didattiche specifiche per studiare informatica nei plessi scolastici provinciali. Il risultato restituisce un quadro molto disomogeneo: nella provincia di Pisa si contano 331 edifici scolastici complessivi, di cui 134 dotati di aula informatica, pari a una copertura che si ferma a circa il 40,5% del totale. In altre parole, meno di una scuola su due dispone di uno spazio informatico attrezzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole e digitale: due velocità. Il centro batte le periferie. Aule informatiche solo al 40%

Rimini si distingue nella regione per il suo impegno nelle scuole.

