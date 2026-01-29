Scuole Rimini tra le eccellenze della regione con il 67% degli edifici dotati di aule informatiche

Rimini si distingue nella regione per il suo impegno nelle scuole. Il 67% degli edifici scolastici è attrezzato con aule informatiche, un dato che dimostra come la città investa sulle competenze digitali degli studenti. In un mondo in rapida evoluzione tecnologica, queste strutture sono diventate un elemento chiave per garantire ai giovani un’educazione moderna e al passo con i tempi.

Le competenze digitali rappresentano oggi uno snodo centrale per il diritto allo studio e per la capacità delle nuove generazioni di orientarsi in un mondo sempre più segnato dall’innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale. Un tema al centro dello studio “La sfida delle competenze.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Rimini Eccellenze Rimini destina oltre 67 mila euro per ridurre le tariffe delle mense di nidi, scuole d’infanzia e primarie Il Comune di Rimini ha stanziato oltre 67 mila euro per abbassare le tariffe delle mense di nidi, scuole d'infanzia e primarie per l’anno scolastico 20252026. In Comune premiate le eccellenze sportive di Bari. Il sindaco: "Collaborazione con scuole e associazioni" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rimini Eccellenze Argomenti discussi: Dispersione scolastica, la ricetta di Rimini: Così riportiamo i ragazzi a scuola, avevamo 100 segnalazioni; Scuola e turismo: Occorre più equlibrio; Rimini, in arrivo oltre 67mila euro per ridurre le tariffe delle mense di nidi, scuole d’infanzia e primarie; Deciso il dimensionamento delle scuole in Emilia-Romagna, tagliate 17 autonomie. Competenze digitali nelle scuole: Rimini tra le eccellenze della regioneLe competenze digitali rappresentano oggi uno snodo centrale per il diritto allo studio e per la capacità delle nuove generazioni di orientarsi in un mondo ... chiamamicitta.it Scuole di RImini e indirizzi: ecco lo stradario online per orientare le iscrizioniLo strumento indica quale scuola sia collegata a ciascun indirizzo della città, facilitando le famiglie nelle iscrizioni a primarie e medie ... altarimini.it Rimini, il criminologo: “Metal detector nelle scuole contro i coltelli Una buona idea, negli stadi ha funzionato” facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.