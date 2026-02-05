Scuola Media del Polo 2 di Galatone sospendsa i compiti per lunedì | iniziativa dell’istituto

La scuola media del Polo 2 di Galatone ha deciso di sospendere i compiti per tutto il prossimo lunedì. La decisione arriva come un tentativo di alleggerire la giornata degli studenti e delle famiglie, in un momento in cui molti chiedono un approccio più equilibrato all’educazione. L’istituto ha comunicato la novità sui propri canali ufficiali, spiegando che si tratta di un esperimento per valutare come cambiano le dinamiche scolastiche e il benessere dei giovani. La notizia ha già fatto discutere tra insegnanti e genitori, curiosi di vedere

**Niente compiti per lunedì: la scuola media del Polo 2 di Galatone inizia un’esperienza innovativa** Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 19:26, su si diffondeva una notizia che toccava il cuore di tanti genitori e insegnanti: l’istituto comprensivo Polo 2 di Galatone, situato in via San Luca, aveva deciso di sospendere l’assegnazione di compiti per il lunedì. Era un’idea, nata in seguito alla proposta di una docente madre, che ha dato vita a un’esperienza unica nel panorama educativo locale. La decisione, annunciata con un comunicato ufficiale, è stata vista come una scelta consapevole e mirata a favorire l’equilibrio tra vita scolastica e personale, un passo importante per un sistema educativo sempre più sensibile alle esigenze reali delle famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Galatone Polo2

Ultime notizie su Galatone Polo2

