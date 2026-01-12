Eugenia Carfora a Rai Radio 1 racconta la trasformazione dell’Istituto Morano di Caivano | da scuola con lavanderia abusiva e 20 studenti a polo educativo con 700 iscritti e indirizzo alberghiero
Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto Morano di Caivano, ha condiviso a Rai Radio 1 il percorso di trasformazione della scuola, passata da presenza di lavanderia abusiva e circa 20 studenti a un polo educativo con oltre 700 iscritti e un indirizzo alberghiero. L’intervento è stato rilasciato durante la trasmissione
La dirigente scolastica Eugenia Carfora è intervenuta nella trasmissione "Tutti in Classe" su Rai Radio 1, condotta da Paola Guarnieri, in occasione del debutto della miniserie La Preside su Rai 1 il 12 gennaio in prima serata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
