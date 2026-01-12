Eugenia Carfora a Rai Radio 1 racconta la trasformazione dell’Istituto Morano di Caivano | da scuola con lavanderia abusiva e 20 studenti a polo educativo con 700 iscritti e indirizzo alberghiero

Da orizzontescuola.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto Morano di Caivano, ha condiviso a Rai Radio 1 il percorso di trasformazione della scuola, passata da presenza di lavanderia abusiva e circa 20 studenti a un polo educativo con oltre 700 iscritti e un indirizzo alberghiero. L’intervento è stato rilasciato durante la trasmissione

La dirigente scolastica Eugenia Carfora è intervenuta nella trasmissione "Tutti in Classe" su Rai Radio 1, condotta da Paola Guarnieri, in occasione del debutto della miniserie La Preside su Rai 1 il 12 gennaio in prima serata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Su Rai 1 debutta la fiction ispirata alla preside di Caivano che entra nelle case per recuperare gli studenti: Luisa Ranieri interpreta Eugenia Carfora

Leggi anche: Su Rai 1 “La Preside”: tutto sulla fiction con Luisa Ranieri ispirata a Eugenia Carfora, la donna che ha cambiato Caivano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dal 12 gennaio su Rai 1 la fiction La Preside con Luisa Ranieri; Luisa Ranieri è “La preside” di Caivano: “A scuola per una lezione di tenacia e dignità”; Luisa Ranieri, al via la miniserie La preside su Rai 1; RAI RADIO 1, RAIPLAY SOUND, RAI 1 * “TUTTI IN CLASSE” – 12/01 (10.30) : «LE ISCRIZIONI SCOLASTICHE E IL FUTURO DELL’ISTRUZIONE, LA MINISERIE CON LUISA RANIERI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING).

eugenia carfora rai radioChi è Eugenia Carfora, la storia della preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola - Eugenia Carfora, preside dell'istituto Morano al Parco Verde di Caivano, considerato uno dei quartieri più difficili della provincia di Napoli, da anni ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.