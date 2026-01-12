Eugenia Carfora a Rai Radio 1 racconta la trasformazione dell’Istituto Morano di Caivano | da scuola con lavanderia abusiva e 20 studenti a polo educativo con 700 iscritti e indirizzo alberghiero

Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto Morano di Caivano, ha condiviso a Rai Radio 1 il percorso di trasformazione della scuola, passata da presenza di lavanderia abusiva e circa 20 studenti a un polo educativo con oltre 700 iscritti e un indirizzo alberghiero. L’intervento è stato rilasciato durante la trasmissione

La Preside, da stasera su Rai 1. La seguirete La meravigliosa Luisa Ranieri torna protagonista con una storia vera, ispirata alla figura di Eugenia Carfora, dirigente della scuola di Caivano. Quattro puntate che ci porteranno in una realtà complessa, che ci f - facebook.com facebook

Da stasera su Raiuno la miniserie La preside, "una storia che va raccontata", ha detto Luisa Ranieri, che veste i panni della dirigente scolastica di Caivano, divenuta simbolo. La 'vera preside' Eugenia Carfora: "Servirebbe una scuola dell'obbligo fino a 18 anni x.com

