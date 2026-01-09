Scoperto a scaricare rifiuti con l’auto presa a noleggio

Un uomo è stato sorpreso mentre scaricava rifiuti, tra cui macerie, un divano e un box doccia, lungo la strada usando un’auto a noleggio. Grazie alle telecamere di sorveglianza, è stato identificato e successivamente denunciato penalmente per le violazioni ambientali commesse. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla gestione dei rifiuti e le conseguenze di comportamenti illeciti.

Con l’auto a noleggio ha scaricato macerie, un divano e un box doccia a bordo strada, in più riprese, ma è stato sorpreso e identificato grazie alle telecamere e ora sarà denunciato penalmente per le violazioni commesse. È l’ultimo dei numerosi interventi messi a segno dal Nucleo tutela ambientale della polizia locale di Cesano Maderno. Durante le festività natalizie gli agenti, attraverso i filmati dell’impianto di videosorveglianza presente sul territorio, hanno individuato all’interno del parcheggio di via Manzoni un uomo che, a bordo di un veicolo (successivamente risultato noleggiato) abbandonava rifiuti vari, tra cui macerie da lavorazioni edilizie, un divano, cartoni, un box doccia, materiale idraulico e altre tipologie di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoperto a scaricare rifiuti con l’auto presa a noleggio Leggi anche: Non resistiuisce l'auto presa a noleggio e la usa per fare shopping, denunciato 46enne Leggi anche: Il selfie, Tik Tok e l'auto a noleggio: gli errori della banda del buco presa dopo il colpo da 300 mila euro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I barracelli: "La tutela del territorio è uno dei nostri compiti fondamentali come hanno scoperto a proprie spese dei turisti non proprio educati“. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.