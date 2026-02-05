Scoperto a rubare cibo al supermercato aggredisce i carabinieri e finisce in manette
Un uomo è stato sorpreso a rubare in un supermercato nel Veronese. Quando i carabinieri sono arrivati, ha cercato di scappare e ha aggredito gli agenti. Alla fine, è stato comunque arrestato.
Scoperto a rubare in un supermercato del Veronese, avrebbe poi aggredito le forze dell'ordine intervenute ma è finito comunque in manette. Era la tarda mattinata del 4 febbraio, quando carabinieri della stazione di San Bonifacio, con il supporto del personale dell'aliquota radiomobile della.🔗 Leggi su Veronasera.it
