Questa mattina a Torino si sono verificati scontri violenti tra manifestanti e forze dell’ordine. Un poliziotto è stato aggredito con calci e colpi di martello da alcuni antagonisti dei centri sociali, lasciando la città sotto shock. La scena è stata molto dura da vedere, con cittadini che assistono impauriti alla brutalità degli scontri. La polizia ha cercato di contenere la situazione, ma il clima resta teso e difficile da calmare.

Due immagini stridenti. La prima è quella del brutale pestaggio, a martellate, da parte degli antagonisti dei centri sociali contro il poliziotto a Torino, e intorno una città messa a ferro e fuoco dai volenti. La seconda è quella di ieri: la concessione degli arresti domiciliari al presunto aggressore dell’agente e la libertà con obbligo di firma agli altri due squadristi che erano stati fermati. Troppa distanza tra giustizia e senso comune Quel che sorprende è che non si è scatenata – a parte qualche dichiarazione, come quelle di Salvini e Gasparri – la solita battaglia politica fra destra e sinistra, tra sostenitori e critici dei magistrati anche in vista del referendum sulla legge Nordio, intorno a questa decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scontri Torino, troppa distanza tra giustizia e senso comune

Approfondimenti su Torino Poliziotto

Durante gli scontri di Torino, un agente del Reparto Mobile di Padova è stato brutalmente aggredito dagli antagonisti vicino al Campus Einaudi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torino Poliziotto

Argomenti discussi: Scontri Torino, troppa distanza tra giustizia e senso comune; Salvini archivia Vannacci: Per noi capitolo chiuso. Il generale: Il traditore è lui. I timori di FdI sulle ombre russe: chi lo...

Scontri Torino, troppa distanza tra giustizia e senso comuneDue immagini stridenti. La prima è quella del brutale pestaggio, a martellate, da parte degli antagonisti dei centri sociali contro il poliziotto a Torino, e intorno una città ... ilmessaggero.it

Poliziotto aggredito a Torino, Giordani: «Le proprie ragioni si sostengono sempre nell'alveo democratico»PADOVA - All'unanimità. Il pestaggio avvenuto a Torino nei confronti del poliziotto in servizio a Padova ha colpito tutti, stavolta senza troppe distanze politiche tra destra ... ilgazzettino.it

Dopo gli scontri di #Torino, la politica aveva il dovere di dare un segnale di compattezza e maturità. E invece la sinistra si è detta indisponibile a un’intesa. Un’occasione persa… facebook

Su tre arrestati negli scontri di Torino due sono stati rilasciati con obbligo di firma e uno, accusato di aver preso parte all'aggressione del poliziotto, è agli arresti domiciliari x.com