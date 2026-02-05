Sciopero treni | Trenitala chiede chiarimenti dopo esclusione ex-OGR dall’accordo di settore

I lavoratori dei treni si preparano a uno sciopero, dopo che Trenitalia ha chiesto spiegazioni sull’esclusione dell’ex OGR dall’accordo di settore. La decisione ha acceso le tensioni a Rimini, dove il sindaco Jamil Sadegholvaad si è schierato con i dipendenti, aumentando la pressione sulla società ferroviaria.

**Trenitalia chiede chiarimenti dopo l'esclusione dell'ex OGR dall'accordo di settore. L'incertezza si fa sentire a Rimini, dove il sindaco Jamil Sadegholvaad si schiera con i lavoratori.** A pochi passi dal punto in cui il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e l'assessora regionale Roberta Frisoni hanno incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali, il movimento per lo sciopero dei treni di oggi, mercoledì 5 febbraio 2026, è iniziato con un'azione simbolica: la presenza davanti alle ex Officine Grandi Riparazioni (OGR) a Ca' del Liscio. Le aziende ferroviarie, con l'obiettivo di proteggere il futuro di un impianto storico e un patrimonio occupazionale che conta oltre 170 dipendenti, hanno espresso il loro timore riguardo l'attuale posizione di Trenitalia, che non ha ancora fornito risposte concrete sull'investimento o sulla programmazione del sito riminese nei piani futuri.

