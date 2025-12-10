Revocato in extremis lo sciopero del settore Igiene ambientale | c' è l' ipotesi di accordo sul rinnovo del contatto
Inaspettatamente revocato lo sciopero del settore Igiene Ambientale previsto per oggi, 10 dicembre. Dopo negoziati in corso, si ipotizza un accordo sul rinnovo del contratto, evitando così la giornata di protesta a livello nazionale. La decisione rappresenta un passo importante per il settore e le parti coinvolte, in attesa di conferme ufficiali.
Annullata in extremis la giornata di sciopero nazionale del settore Igiene Ambientale prevista per oggi, 10 dicembre. Nella tarda serata di ieri, 9 dicembre, infatti, sindacati e associazioni datoriali hanno raggiunto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei servizi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Revocato lo sciopero dell'igiene ambientale dopo l'accordo sul rinnovo, disagi scongiurati - Rientrata in extremis la mobilitazione nel settore dell’igiene urbana: lo sciopero nazionale previsto per oggi è stato revocato dopo l’intesa raggiunta nella tarda serata di ieri. Si legge su altoadige.it
Roma, atteso il progetto definitivo del nuovo stadio: Ryan Friedkin atteso nella Capitale sololaroma.it
San Raffaele e coop, ora la Regione apre un'inchiesta ilgiornale.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it
Nuova truffa in autostrada: come ti svuotano il conto in un attimo thesocialpost.it
Thailandia-Cambogia, oltre 500mila evacuati dopo gli scontri al confine. Trump: “Farò una telefonata per ... ilfattoquotidiano.it