Sbloccata la Carta docente 2026 importi in arrivo entro febbraio | quanto vale e cosa comprare

La Carta del docente 2026 è stata sbloccata. Gli importi arrivano entro febbraio, con circa 400 euro a disposizione. La novità riguarda l’ammontare, che scende rispetto agli anni passati, e i docenti potranno spendere i soldi già nelle prossime settimane. Il Ministero dell’Economia ha dato il via libera e i fondi saranno erogati a breve.

