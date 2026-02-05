Sbloccata la Carta docente 2026 importi in arrivo entro febbraio | quanto vale e cosa comprare
La Carta del docente 2026 è stata sbloccata. Gli importi arrivano entro febbraio, con circa 400 euro a disposizione. La novità riguarda l’ammontare, che scende rispetto agli anni passati, e i docenti potranno spendere i soldi già nelle prossime settimane. Il Ministero dell’Economia ha dato il via libera e i fondi saranno erogati a breve.
L'importo della Carta del docente cambia nel 2026: non più 500 euro, ma circa 400 euro. I soldi saranno erogati entro la fine del mese di febbraio, dopo il via libera del Mef. In più, scatterà un nuovo meccanismo per acquistare Pc, tablet e altri strumenti tramite le scuole, che le daranno in comodato d'uso agli insegnanti. Ecco le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it
La Carta docente 2026 non è ancora accessibile, non a causa di un problema tecnico, ma per una fase di transizione normativa.
