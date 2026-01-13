Carta docente 2026 | perché il bonus non è ancora visibile e cosa succederà a febbraio

La Carta docente 2026 non è ancora accessibile, non a causa di un problema tecnico, ma per una fase di transizione normativa. Questa fase prevede l’introduzione di nuovi beneficiari, modifiche all’importo e aggiornamenti alle regole di utilizzo. Secondo le informazioni ufficiali, i voucher saranno disponibili entro gennaio 2026, ma l’accredito avverrà solo dopo l’approvazione del decreto interministeriale che definirà dettagli e modalità di utilizzo.

La Carta docente 20252026 non è ancora disponibile, non per un ritardo tecnico ma per una fase di transizione normativa che prevederebbe nuovi beneficiari, importo variabile e nuove regole aggiornate: da quanto si legge sul sito ufficiale i voucher dovrebbero essere disponibili entro gennaio 2026 ma l'accredito arriverà solo dopo il decreto interministeriale, che definirà platea, cifra e modalità di utilizzo del bonus.

