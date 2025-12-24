Atalanta Inter numeri e precedenti sorridono ai nerazzurri | la sfida che vale la nona

Inter News 24 Atalanta Inter, sfida in programma domenica sera alla New Balance Arena, è una sfida piena di storia. Numeri e precedenti sorridono ai nerazzurri. Atalanta Inter di domenica rappresenta molto più di una semplice tappa di campionato. Dopo la delusione maturata in Supercoppa Italiana, l’Inter guidata da Cristian Chivu, allenatore romeno subentrato in estate, torna a concentrarsi esclusivamente sulla Serie A con l’obiettivo di difendere la vetta e dare continuità al proprio percorso. La trasferta alla New Balance Arena arriva contro un’avversaria storicamente ostica, ma che negli ultimi anni ha spesso incrociato il proprio cammino con risultati favorevoli ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

