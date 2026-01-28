Iscrizioni in esubero scuola infanzia | un modello di regolamento

Questa mattina si sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia, ma molte famiglie si sono trovate davanti a un problema: i posti disponibili sono limitati. Il nuovo regolamento stabilisce che i bambini sopra i tre anni possono iscriversi solo se ci sono posti liberi, lasciando molte domande sui tempi e le possibilità per chi cerca un posto per i propri figli.

Il modello di regolamento per l'iscrizione dei bambini di età superiore ai tre anni, non ancora soggetti all'obbligo scolastico, prevede che l'ammissione sia subordinata alla disponibilità di posti. Qualora le richieste superino i posti disponibili, ogni scuola dovrà adottare criteri di priorità chiari e trasparenti, definiti e comunicati in anticipo rispetto alla scadenza delle iscrizioni.

