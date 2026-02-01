Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic in finale agli Australian Open 2026, diventando il più giovane di sempre a vincere tutti e quattro gli Slam. Con questa vittoria, il giovane spagnolo ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis, superando record e aspettative. La partita è stata intensa e combattuta, ma Alcaraz ha dimostrato di avere la stoffa del grande campione.

Carlos Alcaraz ha appena compiuto un’impresa che sembrava impossibile per chiunque non si chiamasse Federer, Nadal o Djokovic. Trionfando sul cemento di Melbourne Park, il talento di Murcia ha conquistato il suo primo titolo agli Australian Open, battendo in finale proprio il “padrone di casa” Novak Djokovic. Non è stata solo una partita, ma un passaggio di consegne storico: a 22 anni e 272 giorni, lo spagnolo è diventato il più giovane tennista di sempre a completare il Career Grand Slam, ovvero aver vinto almeno una volta tutti e quattro i tornei più importanti del mondo (AO, Roland Garros, Wimbledon e US Open). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Alcaraz batte super Djokovic e vince gli Australian Open 2026: è il più giovane della storia con tutti e 4 gli Slam

