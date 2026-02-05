Sanità 4.0 addio al microscopio ottico | il vetrino per le analisi diventa digitale

Da oggi i vetrini tradizionali usati in laboratorio spariscono. Le analisi di cellule e tessuti vengono fatte con immagini digitali ad alta risoluzione, che si condividono facilmente sulla nuova piattaforma informatica regionale. Questa novità cambia il modo di fare diagnosi e permette ai medici di lavorare più rapidamente e con maggiore precisione.

I vetrini tradizionali, da osservare al microscopio per analizzare cellule e tessuti ed importantissimi per la diagnosi di numerose patologie e soprattutto tumori, diventano immagini digitali ad alta risoluzione condivisibili sulla nuova piattaforma informatica regionale. E' la frontiera della patologia digitale e uno degli oltre settanta interventi innovativi che la sanità toscana ha progettato e finanziato con i fondi dedicati alla digitalizzazione del Pnrr. In questo modo i patologi potranno consultare i casi a distanza, confrontarsi in tempo reale con i colleghi di altri ospedali ed accelerare i tempi di diagnosi.

