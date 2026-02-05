san lorenzello tre studenti eccellono al concorso nazionale di poesia

Tre studenti di San Lorenzello si sono distinti nel concorso nazionale di poesia

Tre giovani talenti della Scuola Secondaria di 1º Grado dell’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella” di Cerreto Sannita – plesso di San Lorenzello – si sono distinti a livello nazionale, aggiudicandosi i primi tre posti al concorso di poesia ‘Il Sorriso di Antonella’. La competizione, dedicata alla memoria di Antonella Rosato e finalizzata a sostenere la ricerca contro i tumori, ha visto la partecipazione di studenti da tutta Italia.La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Successo nazionale per tre studenti dell’Istituto Comprensivo di San LorenzelloL’ Istituto Comprensivo A. Mazzarella di Cerreto Sannita, plesso di San Lorenzello, diretto dalla professoressa Puca Anna Maria, ha conquistato un prestigioso riconoscimento a livello nazionale, tri ... ntr24.tv

La classe 3ª della scuola Secondaria di 1º Grado di San Lorenzello ha partecipato al concorso di poesia ."Il sorriso di Antonella", iniziativa solidale a sostegno della ricerca contro i tumori. La premiazione si è svolta a Roma presso il Circolo Ufficiali delle Forze facebook

