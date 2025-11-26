Al 42esimo Concorso Polifonico Nazionale Guido d’Arezzo l’eccellenza della coralità italiana nella Basilica di San Domenico

Arezzo, 26 novembre 2025 – Si terrà domenica 30 novembre, nella Basilica di San Domenico di Arezzo, i l 42° Concors o Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, uno degli appuntamenti più attesi della scena corale italiana. Il contesto, caratterizzato dalla straordinaria acustica della basilica e dalla presenza del celebre Crocifisso di Cimabue che veglierà sull’intera manifestazione, offrirà un ambiente unico alle formazioni selezionate. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di circa 170 coristi provenienti da diverse regioni italiane e articolati nelle tre categorie previste dal concorso: musica sacra, musica profana e programma celebrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

