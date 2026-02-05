Sam Claflin si apre sulle scene di nudo e dice basta. L’attore britannico, conosciuto per Hunger Games, spiega di aver sofferto molto a causa delle tante scene a torso nudo nei film. In un podcast, ha confessato di aver vissuto momenti di ansia e di aver sviluppato una dismorfia corporea, peggiorata dai ruoli hollywoodiani. Claflin ora si schiera contro questa tendenza, sottolineando che gli addominali non sono ciò che realmente interessa al pubblico al cinema.

L'attore, celebre per il franchise di Hunger Games, ha parlato delle numerose scene a torso nudo che ha dovuto affrontare e che gli hanno causato un'ansia eccessiva legata all'aspetto del suo corpo Sam Claflin ha rivelato nel corso del podcast "Happy Place" di Fearne Cotton che la sua dismorfia corporea è stata esacerbata dai ruoli che ha interpretato a Hollywood, che spesso lo costringevano ad apparire a torso nudo sullo schermo. Claflin è famoso soprattutto per aver interpretato Finnick Odair nella saga di Hunger Games, a partire da La ragazza di fuoco, dopo un debutto sul grande schermo avvenuto in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sam Claflin contrario alle scene di nudo: "Gli addominali non portano la gente al cinema"

Approfondimenti su Sam Claflin

Il Conte di Montecristo, la serie evento con Sam Claflin trasmessa sulla Rai, diretta da Bille August, ha conquistato il pubblico e la critica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sam Claflin

Sam Claflin contrario alle scene di nudo: Gli addominali non portano la gente al cinemaL'attore, celebre per il franchise di Hunger Games, ha parlato delle numerose scene a torso nudo che ha dovuto affrontare e che gli hanno causato un'ansia eccessiva legata all'aspetto del suo corpo ... movieplayer.it

Sam Claflin Filippo Scicchitano Claflin è stato uno dei protagonisti internazionali della serie evento Il Conte di Montecristo, portando prestigio e respiro internazionale al racconto RAI. Scicchitano ha invece rappresentato il lato più giovane e contempora facebook