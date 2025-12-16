Il Conte di Montecristo | la serie evento con Sam Claflin premiata ai C21 Drama Awards

Il Conte di Montecristo, la serie evento con Sam Claflin trasmessa sulla Rai, diretta da Bille August, ha conquistato il pubblico e la critica. L'opera è stata recentemente premiata ai C21 Drama Awards a Londra, confermando il suo successo internazionale e il valore della produzione.

Il progetto andato in onda sugli schermi della Rai, diretto dal regista Bille August, ha ottenuto un importante riconoscimento a Londra. La fiction Il Conte di Montecristo, andata in onda sulla Rai, ha conquistato il premio Best Non English-Language Drama Series ai C21 Drama Awards. I riconoscimenti, assegnati nella città di Londra, sono tra i più rilevanti dedicati ai progetti seriali destinati al piccolo schermo e celebrano i titoli in grado di distinguersi per qualità artistica, originalità e impatto sul pubblico internazionale. I dettagli del progetto tv La serie evento Il conte di Montecristo è stata diretta dal premio Oscar Bille August e prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights, Entourage Media e .

Un nuovo, prestigioso traguardo per la fiction Rai: Il conte di Montecristo, la serie evento Rai diretta dal premio Oscar Bille August e prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con ...

