E' il giorno di Carlo Ricchetti | la maglia del tornante granata ritorna allo stadio Arechi
E' il giorno di Carlo Ricchetti. Ad un mese dalla sua prematura scomparsa, il re del taglio, indimenticato ala-tornante della Salernitana di Rossilandia, “rivivrà” nel ricordo dei tifosi granata. Alle ore 16, le sue magliette saranno esposte per qualche minuto allo stadio Arechi, che per. 🔗 Leggi su Today.it
