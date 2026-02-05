Roma si confronta con l’ingegneria e la cultura per creare un’area di innovazione verde

A Roma, nel quartiere del Viminale, si lavora per trasformare un’area centrale in un polo di innovazione verde. Le autorità hanno presentato il progetto del Green Innovation District, un nuovo spazio che unisce cultura e ingegneria per promuovere soluzioni sostenibili. I lavori sono già iniziati, e l’obiettivo è creare un punto di riferimento in città per tecnologie ecocompatibili e iniziative culturali legate all’ambiente.

**Roma, il verde come nuova frontiera dell’innovazione: il Green Innovation District, centro di cultura e ingegneria** A Roma, nel cuore del quartiere del Viminale, si sta aprendo una nuova pagina nella storia dell’innovazione sostenibile. Il Green Innovation District, un progetto unico in Europa, nasce da un incontro tra arte, cultura e tecnologia: un’area dedicata a raccogliere, mostrare e sperimentare soluzioni verdi, con laboratori, impianti semplificati e spazi culturali. È un’area in costruzione, in fase avanzata di realizzazione, dove l’ingegneria incontra il pensiero artistico, per dare forma a un modello di crescita futuribile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

