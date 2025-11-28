Avengers | Doomsday Robert Downey Jr stuzzica i fan con un omaggio ad Iron Man e Dottor Destino

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore, storico interprete di Tony Stark, esordirà l'anno prossimo nei panni di Victor Von Doom e per infervorare gli animi dei fan ha pubblicato una curiosa immagine alludendo al prossimo crossover Stando sempre attento a non rivelare nulla, Robert Downey Jr. ha voluto stuzzicare i fan dei Marvel Studios per il Giorno del Ringraziamento, pubblicando un'immagine che rimanda al suo ruolo più celebre e a quello che interpreterà l'anno prossimo. Al Comic-Con di San Diego dello scorso luglio, i Marvel Studios hanno rivelato che Robert Downey Jr. interpreterà il Dottor Destino in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

