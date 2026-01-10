Robbie Williams e il messaggio che la figlia Teddy 13 anni gli ha mandato | Ha una voglia disperata di diventare famosa Le ho risposto | Amore sei una nepo baby Andrà tutto bene

Robbie Williams ha condiviso un episodio con la figlia Teddy, di 13 anni, durante un'intervista alla BBC Radio. La ragazza, desiderosa di diventare famosa, ha espresso il suo sogno, a cui Robbie ha risposto con una battuta sul suo status di “nepo baby”. L’artista britannico ha parlato del sogno di Teddy di intraprendere una carriera musicale, offrendo uno sguardo sulla sua vita familiare e sulle ambizioni della giovane.

