Ritrovato in Sabina l’acquedotto romano che collegava antichi acquedotti romani con nuovi scavi

È stato ritrovato in Sabina un acquedotto romano che collegava antichi acquedotti con nuovi scavi. Gli archeologi hanno scoperto un tratto sepolto da secoli, confermando le ipotesi fatte già nel Settecento. La scoperta apre uno sguardo più approfondito sulla capacità ingegneristica degli antichi romani e sulla loro rete idrica.

**Un acquedotto romano, sepolto per secoli, torna alla luce nella Sabina.** Così come avevano anticipato gli studiosi del Settecento, le descrizioni di "acquedotti molto antichi" e di una sorgente leggendaria, la *Fonte Varrone*, sono state confermate con un ritrovamento che apre nuove prospettive sull'ingegneria idrica dell'antichità. Il nuovo scavo, realizzato a Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, ha permesso di mappare il sistema idraulico della **Villa dei Casoni**, uno dei siti archeologici più importanti della regione. Un'opera unica, realizzata in età romana, che collegava due antichi acquedotti e che era già stato descritto con precisione da fonti storiche tre secoli fa.

