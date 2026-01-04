Teatro Romano momento di svolta Quattro milioni per nuovi scavi

Il Teatro Romano di Gubbio si prepara a una significativa fase di restauro e studio, grazie a un investimento di quattro milioni di euro destinato a nuovi scavi. Questa iniziativa mira a approfondire la conoscenza dell’area archeologica, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico locale e migliorando l'accessibilità per visitatori e studiosi. Un passo importante per la tutela e la promozione di questo importante sito storico.

Un investimento di grande rilievo apre una nuova fase per il Teatro Romano di Gubbio e per l'area archeologica che lo circonda. Il Ministero della Cultura ha stanziato quattro milioni di euro destinati a un'ampia campagna di scavi che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antica città romana e restituire alla comunità un patrimonio ancora in parte sepolto. Il finanziamento, reso possibile anche grazie all'interessamento diretto del ministro Alessandro Giuli, consentirà di avviare lavori attesi da tempo e di grande complessità scientifica. Le operazioni si concentreranno inizialmente nell'area immediatamente retrostante il teatro, dove le indagini preliminari hanno individuato tracce compatibili con la presenza di un quadriportico monumentale.

