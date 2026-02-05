Ritocchi low cost | un azzardo per la salute

Negli ultimi anni sempre più persone si affidano a chirurghi estetici che offrono interventi a prezzi bassi. La voglia di migliorarsi senza spendere troppo porta spesso a scelte rischiose. Molti sottovalutano i pericoli di interventi fatti in modo economico, senza adeguate garanzie di sicurezza. La tentazione di risparmiare può trasformarsi in un vero e proprio azzardo per la salute.

Negli ultimi anni la chirurgia estetica low cost è diventata una tendenza sempre più diffusa, spinta dalla promessa di risultati rapidi a prezzi ridotti. Ma dietro il risparmio apparente si celano rischi concreti per la salute e la sicurezza dei pazienti. La ricerca del prezzo più basso solleva interrogativi importanti sulla qualità delle cure e sulle tutele offerte. La tragedia della donna italiana deceduta recentemente dopo una liposuzione in Turchia ha riacceso i riflettori su un fenomeno che, negli ultimi anni, non accenna a diminuire. A delineare rischi e contraddizioni di questa tendenza è il Dottor Paolo Santanchè, Specialista in Chirurgia plastica di lunga esperienza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Interventi estetici low cost, perché sono sempre pericolosi: parla il Dottor Paolo SantanchèScegliere interventi low cost, sia in Italia che all’estero, significa rinunciare a parti cruciali della prestazione o della struttura, e non è detto che il chirurgo ‘economico’ sia più onesto, ... dilei.it

Medici trovati sui social e ritocchi low cost. Viaggio nei centri estetici abusivi di RomaMargaret Spada, Simonetta Kalfus, Ana Sergia Alcivar Chenche. Tre casi di donne morte dopo interventi di chirurgia estetica che hanno mostrato il mondo oscuro del ritocchino abusivo a Roma. Ecco qual ... romatoday.it

