Cosa c'è nei giocattoli tarocchi e perché i regali low cost possono mettere a rischio la salute dei bambini Arriva il Natale e con sé i giocattoli. Purtroppo tra questi ci sono anche quelli pericolosi. Balocchi contraffatti privi di standard di sicurezza che finiscono nei negozi, venduti a prezzi stracciati rispetto a quelli originali. È importante conoscere i rischi associati e fare scelte consapevoli per tutelare la salute dei più piccoli.

Arriva il Natale e con sé i giocattoli. Purtroppo tra questi ci sono anche quelli pericolosi. Balocchi contraffatti privi di standard di sicurezza che finiscono nei negozi, venduti a prezzi stracciati rispetto a quelli originali. E che, allo stesso tempo, possono essere nocivi per la salute.

