Resa dei conti nell’élite di Torino che fino a ieri ha lisciato i collettivi

A Torino, l’atmosfera si scalda tra i rappresentanti dell’élite locale. Dopo le parole dure della procuratrice contro quella che definisce “l’area grigia” della borghesia, ora si assiste a un’autocritica tra professori e vertici dell’università. I muri dell’ateneo sono stati imbrattati con slogan contro le forze di polizia, e la tensione tra chi fino a ieri ha evitato di affrontare certi temi ora esplode in una serie di confronti pubblici e silenziosi.

Dopo la reprimenda della procuratrice all'«area grigia» della borghesia, parte l'autocritica tra prof e vertici dell'ateneo (imbrattato con slogan contro la polizia). E Marco Revelli smonta la favola degli «infiltrati» al corteo. Tutto comincia con l'intervento della procuratrice generale di Torino all'inaugurazione dell'anno giudiziario: sabato, Lucia Musti randella l'«area grigia», «di matrice colta e borghese», che in città mantiene una «benevola tolleranza» verso i violenti di Askatasuna e diffonde una «lettura compiacente di condotte che altro non sono che gravi reati». Intanto, la rettrice dell'università, Cristina Prandi, ha deciso che non si può più tollerare l'occupazione di Palazzo Nuovo.

