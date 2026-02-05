Regolamento dehors Vibo | comune e opposizione si fronteggiano sul controllo delle manifestazioni outdoor

Il Comune di Vibo e l’opposizione si scontrano di nuovo sul regolamento per i dehors. Il presidente della Commissione Urbanistica, Sergio Barbuto, ha risposto duramente alle accuse di Francesco Muzzopappa, che aveva definito «vergognosa» la gestione delle manifestazioni outdoor. La polemica continua, con i gruppi politici che si scambiano accuse e difendono le proprie posizioni.

Il presidente della Commissione Urbanistica e Ambiente del Comune di Vibo, Sergio Barbuto, ha replicato con fermezza alle critiche dell’opposizione, dopo che il consigliere Francesco Muzzopappa aveva definito «vergognosa» la gestione del regolamento per i dehors. La polemica, sorta in un clima di crescente tensione a Palazzo Luigi Razza, riguarda l’approvazione del provvedimento senza la partecipazione ufficiale dei commercianti, un’operazione che ha scatenato un dibattito intenso tra il governo comunale e la minoranza politica. Il confronto è avvenuto in un’ottica di competenza istituzionale, con l’obiettivo di chiarire il ruolo della Commissione, struttura tecnica e non politica, e le sue modalità di funzionamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vibo Regolamento

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vibo Regolamento

Argomenti discussi: Nuovo regolamento per i dehors a Vibo, tensione in Comune. Muzzopappa si alza e se ne va: Non avete invitato i commercianti · ilvibonese.it.

Tensione al Comune di Vibo: scoppia la polemica sul regolamento per i dehorsIl presidente della Commissione replica alle accuse sull'assenza dei commercianti: «La politica è una cosa seria» ... zoom24.it

Nuovo regolamento per i dehors a Vibo, tensione in Comune. Muzzopappa si alza e se ne va: «Non avete invitato i commercianti»Il consigliere d’opposizione stigmatizza quanto avvenuto in Seconda commissione durante la discussione sul nuovo regolamento che disciplina lo spazio esterno di bar e ristoranti ... ilvibonese.it

TIF Media. . A Firenze nuove regole per i dehors in area Unesco. Il regolamento sarà della durata di 5 anni: i nuovi criteri libereranno più spazio e definiranno uniformità di colori e materiali per le concessioni di suolo pubblico. Per ottenere le concessioni facebook