La richiesta di Confcommercio | Il Comune dia risposte su regolamento e dehors
Pisa, 28 novembre 2025 – "Completa improvvisazione e totale assenza di programmazione: la gestione delle concessioni di suolo pubblico da parte del Comune di Pisa è stata finora semplicemente vergognosa, gli imprenditori aspettano risposte e soprattutto certezze sul nuovo regolamento, non accetteremo ulteriori perdite di tempo". Esprime tutta la sua indignazione e preoccupazione il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Siamo ancora in attesa del nuovo regolamento che disciplini gli spazi esterni in modo equo e decoroso e offra indicazioni chiare su dehors e manufatti esterni dei locali.
