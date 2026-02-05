Reggio Emilia perdita idrica nascosta gonfia bolletta a 56 mila euro

Da Reggio Emilia arriva una storia incredibile di perdita d'acqua nascosta che ha fatto saltare un conto salatissimo. Una famiglia si è trovata a dover pagare 56 mila euro di acqua, un importo che nessuno avrebbe immaginato. La sorpresa è arrivata dopo che, per anni, i consumi sembravano normali e in linea con le spese abituali. La bolletta, arrivata a febbraio, ha sgomento tutti, rendendo evidente un problema di perdita che si nascondeva sotto terra e che ha gonfiato la fattura a dismisura.

Reggio Emilia, 5 febbraio 2026 - Abituata a un consumo idrico semestrale di diverse centinaia di euro, è rimasta sotto shock quando, la scorsa estate, si è vista arrivare una bolletta di Arca da ben 56 mila euro. Una situazione da incubo per una donna residente a Reggio, lavoratrice con reddito mensile di 1.200 euro, separata, e non certo in grado di poter far fronte a una simile spesa. Ha subito iniziato a inviare messaggi di chiarimento e a telefonare a tutti gli uffici della società che gestisce il servizio. Ma senza riuscire a capire cosa fosse successo, ben sicura di non aver avuto tutto quel consumo d’acqua nel semestre precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

