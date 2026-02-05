Ray-Ban una serata tra arte moda e glamour accende Doha

Da vanityfair.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Doha, Ray-Ban ha organizzato una serata speciale per celebrare la prima edizione di Art Basel in Qatar. Il brand ha invitato diverse celebrità e appassionati di moda, portandoli in un’atmosfera fatta di arte, glamour e stile. La serata ha dato l’opportunità ai presenti di scoprire il mondo creativo di Ray-Ban attraverso esposizioni e momenti di condivisione.

Il brand, per celebrare la prima edizione di Art Basel in Qatar, ha riunito tanti volti noti invitandoli a immergersi nel mondo creativo del marchio. Per una serata ad alto tasso di moda, arte e glamour. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ray ban una serata tra arte moda e glamour accende doha

© Vanityfair.it - Ray-Ban, una serata tra arte, moda e glamour accende Doha

Approfondimenti su Ray Ban ArtBasel

Presentazione dei nuovi occhiali "Smart glasses Ray-Ban

Ray-Ban con display: Meta rinvia la vendita in Italia

Meta ha ufficialmente comunicato il rinvio della commercializzazione dei nuovi Ray-Ban con display in Italia, Francia, Regno Unito e Canada.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ray Ban ArtBasel

Argomenti discussi: A$AP Rocky è il nuovo direttore creativo di Ray-Ban; GIORNALE RADIOPIU 28 GENNAIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA; L’aggiornamento degli occhiali Ray-Ban Smart porta 21 scorciatoie vocali e Spotify; Raye regala a Bologna un concerto intenso | due ore di performance che mescolano energia e introspezione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.