Ray-Ban una serata tra arte moda e glamour accende Doha
A Doha, Ray-Ban ha organizzato una serata speciale per celebrare la prima edizione di Art Basel in Qatar. Il brand ha invitato diverse celebrità e appassionati di moda, portandoli in un’atmosfera fatta di arte, glamour e stile. La serata ha dato l’opportunità ai presenti di scoprire il mondo creativo di Ray-Ban attraverso esposizioni e momenti di condivisione.
Il brand, per celebrare la prima edizione di Art Basel in Qatar, ha riunito tanti volti noti invitandoli a immergersi nel mondo creativo del marchio. Per una serata ad alto tasso di moda, arte e glamour. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
