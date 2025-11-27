Massara prima di Roma Midtjylland | Franculino è un talento ma ci sono tanti profili da valutare Rinnovo di Dybala? Abbiamo bisogno di questo

Massara prima di Rom a Midtjylland: il ds dei giallorossi ha parlato prima della sfida della quinta giornata di Europa League Prima della sfida di Europa League Roma Midtjylland, valida per la quinta giornata, Frederic Massara, direttore sportivo della formazione giallorossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo al profilo di Franculino, al lavoro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Massara prima di Roma Midtjylland: «Franculino è un talento, ma ci sono tanti profili da valutare. Rinnovo di Dybala? Abbiamo bisogno di questo»

Contenuti che potrebbero interessarti

Massara incontra l’entourage di Dovbyk: situazione in evoluzione Secondo Il Corriere dello Sport, prima della gara contro il Milan il ds Frederic Massara ha incontrato a Milano l’entourage di Artem Dovbyk per fare il punto sul futuro dell’attaccante. Presenti - facebook.com Vai su Facebook

"DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MASSARA " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Roma, Massara ammicca: "Franculino e Zirkzee ottimi attaccanti. Rinnovo Dybala? Si decide in un mese" - Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Midtjylland, valido per la quinta giornata di Europa League. Lo riporta msn.com

EUROPA LEAGUE - Roma, Massara: "Franculino ottimo attaccante, ma il Midtjylland ha tanti talenti" - Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro il Midtjylland di Europa League: "Che profilo è Franculino? Riporta napolimagazine.com

Massara: "Su Dybala abbiamo le idee chiare. Franculino è un profilo interessante" - Il direttore sportivo prima dell'inizio della sfida contro il Midtjylland: "Loro hanno anche altri ottimi profili, come Gogorza e Diao" ... Riporta ilromanista.eu