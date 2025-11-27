Massara prima di Roma Midtjylland | Franculino è un talento ma ci sono tanti profili da valutare Rinnovo di Dybala? Abbiamo bisogno di questo

Massara prima di Rom a Midtjylland: il ds dei giallorossi ha parlato prima della sfida della quinta giornata di Europa League Prima della sfida di Europa League Roma Midtjylland, valida per la quinta giornata, Frederic Massara, direttore sportivo della formazione giallorossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo al profilo di Franculino, al lavoro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Massara prima di Roma Midtjylland: «Franculino è un talento, ma ci sono tanti profili da valutare. Rinnovo di Dybala? Abbiamo bisogno di questo»

