Rai1 punta su quattro nuove serie | giallo noir e legal drama per la prima serata

Questa sera Rai1 mette in scena quattro nuove serie, tutte diverse tra loro. Si va dal giallo al noir, passando per il legal drama. La rete pubblica punta a offrire intrattenimento di qualità, con storie che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Le produzioni sono pronte a debuttare, puntando su un mix di suspense e avvocati, per rinnovare la prima serata.

La Rai ha dato il via libera a quattro nuove serie televisive destinate alla prima serata di Rai1, confermando una strategia editoriale orientata alla qualità e all'innovazione. A svelare i nuovi progetti è Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che in un'intervista ha anticipato titoli, atmosfere e linee narrative di produzioni molto diverse tra loro, ma accomunate dall'ambizione di rinnovare il racconto seriale italiano. Si tratta di quattro novità assolute, sospese tra giallo, thriller e legal drama, con storie fortemente caratterizzate e ambientazioni riconoscibili. Tra i titoli annunciati spiccano Chi si ferma è perduto e Gotico Padano, ma anche I giorni del giudizio e Ti difenderò, progetti che puntano su scrittura solida e personaggi complessi.

A partire da giovedì 8 gennaio, la nuova stagione di

