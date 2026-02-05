Rai1 punta su quattro nuove serie | giallo noir e legal drama per la prima serata
Questa sera Rai1 mette in scena quattro nuove serie, tutte diverse tra loro. Si va dal giallo al noir, passando per il legal drama. La rete pubblica punta a offrire intrattenimento di qualità, con storie che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Le produzioni sono pronte a debuttare, puntando su un mix di suspense e avvocati, per rinnovare la prima serata.
La Rai ha dato il via libera a quattro nuove serie televisive destinate alla prima serata di Rai1, confermando una strategia editoriale orientata alla qualità e all’innovazione. A svelare i nuovi progetti è Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che in un’intervista ha anticipato titoli, atmosfere e linee narrative di produzioni molto diverse tra loro, ma accomunate dall’ambizione di rinnovare il racconto seriale italiano. Si tratta di quattro novità assolute, sospese tra giallo, thriller e legal drama, con storie fortemente caratterizzate e ambientazioni riconoscibili. Tra i titoli annunciati spiccano Chi si ferma è perduto e Gotico Padano, ma anche I giorni del giudizio e Ti difenderò, progetti che puntano su scrittura solida e personaggi complessi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Approfondimenti su Rai1 Serie
Da giovedì 8 gennaio la serie andrà in onda in prima serata su Rai1 per dieci puntate
A partire da giovedì 8 gennaio, la nuova stagione di
L’EREDITÀ IN PRIMA SERATA SU RAI1: I VIP SI SFIDANO PER LA NOBILE CAUSA DI TELETHON
Ultime notizie su Rai1 Serie
Argomenti discussi: Attrice a quattro zampe, la cagnolina modenese Olivia protagonista su Rai 1; Sanremo 2026, Can Yaman ospite della prima serata: chi salirà sul palco dell'Ariston tra nomi già confermati e indiscrezioni; Can Yaman co-conduttore a Sanremo 2026 nella prima serata, Conti punta sull'attore dopo l'arresto in Turchia; Programmi TV 4 febbraio 2026: cosa vedere stasera.
Tali e Quali 2026 su Rai1, cast e quante puntate sonoQuesta sera, venerdì 9 gennaio 2026, debutta su Rai 1 la nuova edizione di ... msn.com
RaiPlay. . La tensione resta alta fino a quando l’operazione “Tramonto” non giunge a termine. La serie completa “L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro” è su RaiPlay e stasera, in prima serata su Rai1, la seconda e ultima puntata facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.