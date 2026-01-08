A partire da giovedì 8 gennaio, la nuova stagione di

D on Matteo ritorna per la quindicesima stagione ed è pronto ancora una volta a conquistare i cuori di tutti gli spettatori. . Nelle vesti di Don Massimo, Raoul Bova si imbatterà all’improvviso in una giovanissima adolescente incinta e senza memoria, che chiamerà Maria e che, insieme al suo bambino, il piccolo Max, accoglierà in canonica. Sarà questa la vicenda centrale intorno a cui ruoterà Don Matteo 15. Il passato di Maria è la chiave di tutto e nasconde una minaccia che don Massimo dovrà riconoscere e fermare in tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da giovedì 8 gennaio la serie andrà in onda in prima serata su Rai1 per dieci puntate

Leggi anche: Mercoledì 7 gennaio su Canale 5 va in onda la prima di tre puntate della serie tv "A testa alta", con Sabrina Ferilli. Trama, cast, curiosità

Leggi anche: “Ok, il prezzo è giusto non andrà in onda su Rai1”: spunta l’ipotesi del ritorno a Mediaset

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I pronostici di giovedì 8 gennaio | Serie A Premier League e non solo; Sport in tv oggi giovedì 8 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi giovedì 8 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Milan-Genoa giovedì 08 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

Sport in tv oggi (giovedì 8 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 8 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it