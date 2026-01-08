Da giovedì 8 gennaio la serie andrà in onda in prima serata su Rai1 per dieci puntate
A partire da giovedì 8 gennaio, la nuova stagione di
D on Matteo ritorna per la quindicesima stagione ed è pronto ancora una volta a conquistare i cuori di tutti gli spettatori. . Nelle vesti di Don Massimo, Raoul Bova si imbatterà all’improvviso in una giovanissima adolescente incinta e senza memoria, che chiamerà Maria e che, insieme al suo bambino, il piccolo Max, accoglierà in canonica. Sarà questa la vicenda centrale intorno a cui ruoterà Don Matteo 15. Il passato di Maria è la chiave di tutto e nasconde una minaccia che don Massimo dovrà riconoscere e fermare in tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
DON MATTEO 15 (2026) | Promo tv della fiction Rai con Raoul Bova
