Raffaella Scuotto tuona ancora contro Brando Ephrikian | Non puoi scappare dalla coscienza

Raffaella Scuotto torna a criticare Brando Ephrikian dopo la sua smentita. La donna non ha nascosto il suo disappunto e ha scritto un nuovo post sui social, ribadendo che Ephrikian non può scappare dalla propria coscienza. Il botta e risposta tra i due continua a tenere banco online, mentre emergono dettagli che alimentano il caso.

Dopo la smentita di Brando Ephrikian Raffaella Scuotto lo attacca ancora, lo sfogo social. Non si placa il botta e risposta sui social tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, nei giorni scorsi sono emersi fatti molto gravi che stanno facendo parlare non poco di loro. Storia Ig di Raffaella Scuotto (Screen ig stories @raffaellascuotto) La ragazza ha rivolto dure parole all’ex fidanzato, gli ha dato del manipolatore e lo ha accusato di essere stato violento nei suoi confronti, non solo psicologicamente ma anche fisicamente. Lui si è difeso sui social smentendo quanto detto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha fatto sapere che le sue accuse sono false e che il suo comportamento non è mai stato violento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Raffaella Scuotto risponde a Brando Ephrikian, dopo le accuse di violenze rivolte dall’ex tronista.

Recenti sviluppi sui social hanno riacceso l’attenzione su Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Raffaella accusa di nuovo Brando, lui denuncia odio e minacce sui socialL'ex corteggiatrice Raffaella Scuotto conferma gli episodi di violenza fisica e psicologica, mentre Brando Ephrikian mostra i messaggi d'odio ricevuti sui social in risposta alle accuse. movieplayer.it

Raffaella Scuotto torna a parlare di Brando Ephrikian: Vittima di violenza psicologica e fisicaRaffaella Scuotto racconta la sua verità sulla fine della relazione con Brando Ephrikian. Scopri i retroscena. mondotv24.it

“Ci si può salvare la reputazione, ma dalla coscienza non si scappa” Raffaella Scuotto torna a parlare dopo le accuse a Brando Ephrikian e racconta perché oggi ha deciso di esporsi. facebook