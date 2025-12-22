Inter News 24 Maglia Inter, nuova collaborazione con Nike: il modello in stile baseball! L’anticipazione su cosa aspettarsi dalla divisa speciale. L’universo Inter è pronto a incontrare la tradizione sportiva americana in un’operazione di marketing che guarda lontano. Secondo le indiscrezioni diffuse da Footy Headlines, autorità indiscussa nel campo delle anticipazioni sulle divise da gioco, lo sponsor tecnico Nike ha in cantiere una maglia speciale in stile baseball per il club di Viale della Liberazione. Il concept, definito come una fusione tra l’identità storica dei milanesi e l’estetica della MLB, prevede un design che strizza l’occhio ai leggendari New York Yankees. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Maglia Inter, nuova collaborazione con Nike: il modello in stile baseball! L’anticipazione – FOTO

Leggi anche: Nike pronta a lanciare la maglia dell’Inter stile baseball, spettacolare – FOTO

Leggi anche: Con la nuova collaborazione con Nike, Palace «voleva fare qualcosa che avesse davvero un significato»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cremonese, ecco la 4^ maglia per sensibilizzare contro la solitudine; Fcinter1908 e Legea a sostegno dell’Altarese: siglato accordo triennale; Il Besiktas firma un accordo con Nike per le maglie, ponendo fine alla lunga collaborazione con Adidas; Un Tamagotchi per le Blackpink, nuova collaborazione.

Inter, arrivano altri dettagli sulla maglia home 26-27: nella nuova divisa tornerà… - Arrivano ulteriori conferme su quello che sarà il design della maglia home dell'Inter per la stagione 2026/27 (qui tutte le anticipazioni): ecco gli ultimi dettagli presentati dal portale FootyHeadlin ... msn.com