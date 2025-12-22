Maglia Inter nuova collaborazione con Nike | il modello in stile baseball! L’anticipazione – FOTO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Maglia Inter, nuova collaborazione con Nike: il modello in stile baseball! L’anticipazione su cosa aspettarsi dalla divisa speciale. L’universo Inter è pronto a incontrare la tradizione sportiva americana in un’operazione di marketing che guarda lontano. Secondo le indiscrezioni diffuse da Footy Headlines, autorità indiscussa nel campo delle anticipazioni sulle divise da gioco, lo sponsor tecnico Nike ha in cantiere una maglia speciale in stile baseball per il club di Viale della Liberazione. Il concept, definito come una fusione tra l’identità storica dei milanesi e l’estetica della MLB, prevede un design che strizza l’occhio ai leggendari New York Yankees. 🔗 Leggi su Internews24.com

maglia inter nuova collaborazione con nike il modello in stile baseball l8217anticipazione 8211 foto

© Internews24.com - Maglia Inter, nuova collaborazione con Nike: il modello in stile baseball! L’anticipazione – FOTO

Leggi anche: Nike pronta a lanciare la maglia dell’Inter stile baseball, spettacolare – FOTO

Leggi anche: Con la nuova collaborazione con Nike, Palace «voleva fare qualcosa che avesse davvero un significato»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cremonese, ecco la 4^ maglia per sensibilizzare contro la solitudine; Fcinter1908 e Legea a sostegno dell’Altarese: siglato accordo triennale; Il Besiktas firma un accordo con Nike per le maglie, ponendo fine alla lunga collaborazione con Adidas; Un Tamagotchi per le Blackpink, nuova collaborazione.

maglia inter nuova collaborazioneInter, arrivano altri dettagli sulla maglia home 26-27: nella nuova divisa tornerà… - Arrivano ulteriori conferme su quello che sarà il design della maglia home dell'Inter per la stagione 2026/27 (qui tutte le anticipazioni): ecco gli ultimi dettagli presentati dal portale FootyHeadlin ... msn.com

Calcio Venezia, maglia in collaborazione con Drake Ramberg - Ispirata alla bandiera veneziana e al simbolo del Leone Alato di San Marco, la quarta maglia 25/26 del Calcio Venezia è stata realizzata da Nocta in collaborazione con il designer Drake Ramberg. ansa.it

maglia inter nuova collaborazioneDal vigneto allo stadio: l'etichetta di Santa Margherita ispirata alla maglia dell'Inter - Santa Margherita presenta una special edition del Valdobbiadene Prosecco Docg Brut ispirata all’Inter. italiaatavola.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.