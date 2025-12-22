Maglia Inter nuova collaborazione con Nike | il modello in stile baseball! L’anticipazione – FOTO
Inter News 24 Maglia Inter, nuova collaborazione con Nike: il modello in stile baseball! L’anticipazione su cosa aspettarsi dalla divisa speciale. L’universo Inter è pronto a incontrare la tradizione sportiva americana in un’operazione di marketing che guarda lontano. Secondo le indiscrezioni diffuse da Footy Headlines, autorità indiscussa nel campo delle anticipazioni sulle divise da gioco, lo sponsor tecnico Nike ha in cantiere una maglia speciale in stile baseball per il club di Viale della Liberazione. Il concept, definito come una fusione tra l’identità storica dei milanesi e l’estetica della MLB, prevede un design che strizza l’occhio ai leggendari New York Yankees. 🔗 Leggi su Internews24.com
