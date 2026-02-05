Molti proprietari si chiedono quanto siano disposti a spendere per mantenere il proprio cane in salute e felice. La spesa può variare molto, ma in generale, si tratta di una cifra che richiede attenzione e pianificazione. Tra visite veterinarie, cibo di qualità e qualche coccola in più, le uscite mensili possono salire rapidamente. Alla fine, ognuno cerca di fare la sua parte per garantire ai propri amici a quattro zampe una vita dignitosa.

Un anno e mezzo fa mio marito e io abbiamo adottato un cane sottratto ai proprietari dopo un’indagine per maltrattamenti e incuria. Ha gravi problemi dermatologici e di recente gli è stato diagnosticato un linfoma. Come quasi tutti i cani, malgrado quello che ha sofferto ha un carattere dolce. Ha anche una squadra di specialisti: un dermatologo, un oncologo e il veterinario che lo ha sempre seguito. Al momento è a suo agio e felice. Quando arriverà il momento (molto probabilmente l’anno prossimo), lo accompagneremo verso una morte gentile. Abbiamo i mezzi per prenderci cura di lui, ma è costoso – nell’ordine di una rata dell’auto, non del mutuo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Quanto possiamo spendere per tenere in vita il nostro cane?

Approfondimenti su Cani Spesa

