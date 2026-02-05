Quanti soldi si guadagnano per una medaglia alle Olimpiadi?

Le medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 portano premi più alti rispetto a quelli degli Stati Uniti. Le gare sono già partite, ma la cerimonia ufficiale si terrà venerdì 6 febbraio. Sono in molti a chiedersi quanto si possa davvero guadagnare con una medaglia, e i primi numeri italiani fanno già discutere.

Le prime gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono già iniziate, ma bisognerà attendere la serata di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d'Apertura. Il primo podio verrà assegnato sabato 7 febbraio, nella discesa libera maschile, uno degli eventi più prestigiosi dei Giochi. Per uno sportivo, salire sul podio e mettersi al collo una medaglia olimpica rappresenta il coronamento di una carriera, ma il riconoscimento non si limita al prestigio e all'onore: esiste anche un aspetto economico. L'Italia è tra i Paesi più generosi: chi conquista l'oro riceve 180.000 euro lordi, l'argento vale 90.

