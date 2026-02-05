Gabriele Moroni ricorda quando, all’inizio degli anni 2000, percorreva ogni giorno la tratta tra Mortara e Milano Porta Genova. Era un pendolare che viaggiava per lavoro e continuò a farlo fino al 2015. Per lui, quei treni erano una routine, ma anche un pezzo di vita che si perde oggi nella memoria.

Gabriele Moroni Ho conosciuto la tratta Mortara-Milano Porta Genova all’inizio del 2000, pendolare per motivi di lavoro fino al 2015. Da subito ho capito che gli orari di arrivo e partenza erano solo indicativi, i ritardi erano quotidiani, la pulizia dei vagoni era inesistente, tanto che i sedili li coprivo con un telo, con lo stupore dei colleghi pendolari. Il riscaldamento spesso non funzionava, quindi viaggi al gelo, d’estate bollenti perché inizialmente le carrozze erano prive di aria condizionata e successivamente perché questa non funzionava. Quanto tempo perso per i ritardi e le soppressioni delle corse e quanti recuperi di ore di lavoro ho dovuto fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando si perde qualcosa di importante

Approfondimenti su Mortara Milano

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Why asking question is important

Ultime notizie su Mortara Milano

Argomenti discussi: Quando si perde qualcosa di importante; Il cervello di una madre e del figlio sono in connessione, ma cosa succede se questa connessione si perde? Lo studio; Askatasuna: troppo imbarazzo, Elly!; LA COMICITÀ SARÀ PURE MISTERIOSA MA LAVOREREMO DA GRANDI DI ALBANESE MI PARE SOLO UN FILM SCOMBINATO E MAL RECITATO.

Bologna perde un pezzo importante del suo centro storico: La Leonarda, lo storico negozio dell’usato gestito dalla cooperativa Piazza Grande, chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 28 febbraio. Dopo 11 anni trascorsi a promuovere l’economia circolar facebook