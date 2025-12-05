Inter-Como due stazioni della metro chiudono prima e tutte le modifiche ai mezzi per la partita

Sabato 6 dicembre, alle 18 si gioca Inter - Como. Per il match a San Siro sono previste alcune modifiche ai mezzi Atm. Le modifiche a tram e busLe linee 16, 49, 64, 78 e 80 cambiano servizio prima, durante e dopo la partita. Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

