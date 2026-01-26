Milano | 28enne ucciso da agenti in borghese La polizia | Era armato

In un episodio a Milano, un uomo di 28 anni è stato ucciso da agenti in borghese. La polizia ha riferito che l’individuo era armato al momento dell’intervento. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze dell’accaduto, avvenuto tra Rogoredo e San Donato.

MILANO – Un 28enne di origine marocchina è stato ucciso questa sera, 26 gennaio 2026, in via Giuseppe Impastato a Milano, tra il quartiere di Rogoredo e San Donato, da una pattuglia di agenti. Secondo quanto si apprende, si è avvicinato ai poliziotti impegnati nei controlli di altre persone, nell'ambito di un servizio antidroga. Alcuni erano in borghese, altri no. Stavano decidendo se arrestare uno dei controllati quando il 28enne si è avvicinato, ha estratto una pistola – una Beretta 92, che poi si è scoperto essere a salve – e l'ha puntata agli agenti. Uno di loro ha reagito colpendolo alla testa.

