Punta quattro euro al ‘10eLotto’ e ne vince 100mila Chissà se il giocatore si è accorto di aver fatto centro

Un cliente ha giocato appena 4 euro al 10eLotto al bar “Il grillo parlante” di Umbertide e ha vinto 100mila euro. Ha scelto il numero 8 “Doppio oro” e, contro ogni previsione, è riuscito a portarsi a casa una cifra così alta. Non si sa ancora se si sia accorto di aver fatto centro, ma di certo la sua giocata resterà nella memoria.

Umbertide (Perugia), 5 febbraio 2026 – Con soli 4 euro se ne porta a casa ben 100mila. È la fortunatissima vincita avvenuta al bar ricevitoria “Il grillo parlante“ di via Cristoforo Colombo di Umbertide grazie al 10eLotto acquistato da un cliente che ha totalizzato un 8 “Doppio oro“ estratto nella serata di martedì. "Siamo felici che questa vincita sia stata fatta nel nostro bar – dice il titolare Nicola Bonucci – e speriamo che ce ne avvengano altre, anche più grandi, in futuro. Fino a martedì scorso erano state vinte da noi solo cifre minori, di poche migliaia di euro al massimo. Al momento non si è fatto avanti nessuno a reclamare la somma, ma può darsi che ancora il fortunato non si sia reso conto della vittoria". 🔗 Leggi su Lanazione.it

