Quanta fortuna in provincia di Ancona | un giocatore vince oltre 100mila euro al Superenalotto
Un fortunato giocatore della provincia di Ancona ha ottenuto una significativa vincita al Superenalotto, con oltre 102.000 euro portati a casa. L’evento si è verificato nel weekend a Filottrano, lasciando sicuramente un ricordo importante per chi ha partecipato. Questa vincita rappresenta un esempio di come, anche in provincia, si possano realizzare sogni grazie alla fortuna nel gioco.
FILOTTRANO – Verrà ricordato a lungo l’ultimo weekend in quel di Filottrano.Sabato 17 gennaio infatti un fortunato giocatore ha vinto 102.722,65 euro al Superenalotto realizzando un punto da 5 con la seguente combinazione vincente: 3 – 7 – 41 – 56 – 65 – 83 – J 79 – SS 82. "Leggi le notizie di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
