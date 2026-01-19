Quanta fortuna in provincia di Ancona | un giocatore vince oltre 100mila euro al Superenalotto

Un fortunato giocatore della provincia di Ancona ha ottenuto una significativa vincita al Superenalotto, con oltre 102.000 euro portati a casa. L’evento si è verificato nel weekend a Filottrano, lasciando sicuramente un ricordo importante per chi ha partecipato. Questa vincita rappresenta un esempio di come, anche in provincia, si possano realizzare sogni grazie alla fortuna nel gioco.

