Pugliesi stangati dalla Tari | pagano il modello Pd fino a 179 euro in più della media nazionale

Le città pugliesi stanno pagando troppo per la Tari. In alcune zone, le tariffe sono fino a 179 euro più alte della media nazionale. Tra le città più costose ci sono tre capoluoghi della regione, che hanno adottato un modello di pagamento che sembra penalizzare i cittadini. La situazione preoccupa, perché le famiglie devono mettere più soldi da parte per le tasse sulla nettezza urbana.

Nella top ten delle città capoluogo in cui si paga la Tari più alta la Puglia è presente con ben tre città. Fra queste Brindisi conquista il podio, dopo Pisa e prima di Pistoia. Ci sono poi Barletta in sesta posizione, seguita da Taranto in settima. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno: «Abbiamo lanciato l'allarme nel nostro intervento d'inizio legislatura, denunciando tariffe in media di 100 euro più alte rispetto alla media nazionale (attestata a 350 euro, ndr), e lo confermano i dati diffusi sulla Tari pagata nel 2025 nelle città capoluogo d'Italia», ha ricordato il gruppo regionale di FdI, scorrendo la lista delle città pugliesi più tartassate e dei corrispondenti balzelli, compilata dalla Uil.

