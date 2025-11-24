Tari stangata rifiuti | in Campania la seconda tariffa più alta d’Italia A Caserta si pagano 389 euro l’anno
Con 418 euro di spesa media a famiglia, la Campania si conferma nel 2025 tra le regioni più care d’Italia per la tassa sui rifiuti (Tari), superata soltanto dalla Puglia. A rivelarlo è il nuovo Rapporto Cittadinanzattiva 2025 sui costi della gestione dei rifiuti urbani, che fotografa una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
