Tari stangata rifiuti | in Campania la seconda tariffa più alta d’Italia A Caserta si pagano 389 euro l’anno

Casertanews.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 418 euro di spesa media a famiglia, la Campania si conferma nel 2025 tra le regioni più care d’Italia per la tassa sui rifiuti (Tari), superata soltanto dalla Puglia. A rivelarlo è il nuovo Rapporto Cittadinanzattiva 2025 sui costi della gestione dei rifiuti urbani, che fotografa una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

