Attivisti sulla pista di Malpensa contro i jet privati assolti in 21 perché Il fatto non sussiste
Il 14 febbraio 2023, 21 attivisti hanno bloccato la pista di Malpensa per protestare contro i jet privati. Dopo un processo, il Tribunale di Busto Arsizio li ha assolti con la motivazione
Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio hanno assolto 21 attivisti di Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion per il blocco della pista dei jet privati di Malpensa, avvenuto il 14 febbraio 2023. Il procedimentoLe accuse a carico degli attivisti per l'ambiente erano di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
