La nutrizionista risponde Dieta dopo i 45 anni | come mantenere i muscoli senza ingrassare?
N egli ultimi mesi ho perso un po’ di massa muscolare nonostante una dieta ‘normale’. Ho 45 anni, pratico attività fisica moderata. Come posso modificare l’alimentazione per preservare il muscolo senza ingrassare? Stress: perché fa ingrassare? X Risponde la Dottoressa Federica Almondo. Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo è un punto di riferimento nella nutrizione personalizzata, nella medicina preventiva e nei percorsi anti-aging. Dopo aver fondato e diretto Cerva 16 – Nutrition & Anti-aging Center, ha dato vita a Milano a STUDIO ALMONDO – NUTRITION & LONGEVITY, un luogo dove scienza, tecnologia e approccio umano si incontrano per creare programmi su misura. 🔗 Leggi su Iodonna.it
