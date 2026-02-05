Pronostico Union Berlino-Eintracht Francoforte | dopo l’andata è ancora febbre da gol

Venerdì sera alle 20:30 si gioca l’atteso match tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte, valido per la ventunesima giornata di Bundesliga. Dopo l’andata, le due squadre si presentano cariche e pronte a regalare un’altra serata di gol e spettacolo. Le formazioni sono ancora da definire, ma il pronostico punta a un match aperto, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica.

Union Berlino-Eintracht Francoforte è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dal ritorno dalla pausa invernale della Bundesliga sei squadre sono ancora a secco di vittorie. Due di queste sono Union Berlino ed Eintracht Francoforte, sempre più distanti dalla zona Europa. Ma se per i capitolini questo non rappresenta un problema, avendo come obiettivo stagionale una salvezza tranquilla, per le Adler è un mezzo fallimento, visto che le premesse erano altre. Dopo venti turni di Bundesliga l’Eintracht è ottavo, con otto punti da recuperare sulla sesta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

